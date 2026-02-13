Nella località Tomils fino a nuovo avviso non si può usare e bere l'acqua potabile, perché è stata contaminata. (immagine simbolica)
Keystone
L'acqua potabile a Tomils nel Comune di Domleschg è stata contaminata. Per motivi di sicurezza, l'acqua deve essere bollita prima di essere consumata.
L'acqua potabile è stata «contaminata a seguito di lavori edili», hanno comunicato oggi il Canton Grigioni e il Comune di Domleschg tramite l'app Alertswiss.
«Fino a nuovo avviso l'acqua potabile non può essere né bevuta, né utilizzata per cucinare o lavare», si legge ancora. Alla popolazione viene raccomandato di bere acqua minerale in bottiglia e di far bollire l'acqua prima di usarla per cucinare.