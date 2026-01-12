GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery L'artista bregagliotto Alberto Giacometti sarà al centro di diversi eventi che celebrano il 125esimo anniversario dalla nascita e il 60esimo dalla morte Immagine: Keystone Il giorno del funerale di Alberto Giacometti, il 15 gennaio 1966. Un cavallo traina il carro funebre dall'atelier dell'artista, dove era stato esposto, alla chiesa di San Giorgio a Stampa. Immagine: Keystone I partecipanti al funerale di Alberto Giacometti seguono la bara trasportata da quattro persone fino alla chiesa di San Giorgio. Un coro intona un canto. Immagine: Keystone Il Consigliere federale Hans-Peter Tschudi, al centro, porge le condoglianze al fratello di Alberto Giacometti, Diego Giacometti, a sinistra. Immagine: Keystone GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery L'artista bregagliotto Alberto Giacometti sarà al centro di diversi eventi che celebrano il 125esimo anniversario dalla nascita e il 60esimo dalla morte Immagine: Keystone Il giorno del funerale di Alberto Giacometti, il 15 gennaio 1966. Un cavallo traina il carro funebre dall'atelier dell'artista, dove era stato esposto, alla chiesa di San Giorgio a Stampa. Immagine: Keystone I partecipanti al funerale di Alberto Giacometti seguono la bara trasportata da quattro persone fino alla chiesa di San Giorgio. Un coro intona un canto. Immagine: Keystone Il Consigliere federale Hans-Peter Tschudi, al centro, porge le condoglianze al fratello di Alberto Giacometti, Diego Giacometti, a sinistra. Immagine: Keystone

Quest'anno si celebrano 125 anni dalla nascita e 60 dalla morte dell'artista bregagliotto Alberto Giacometti. È stato presentato domenica sera al Centro Giacometti a Stampa, nei Grigioni, l'elenco di manifestazioni e idee originali per ricordare lo scultore.

Il presidente dell'Associazione Amici del Centro Giacometti, Marco Giacometti, ha fatto il punto domenica sera sulle ricorrenze del 2026. Il via è stato dato dalla proiezione di un film documentario firmato dal regista Charles De Lertigue.

Il 5 marzo a Zurigo verrà invece presentato un francobollo ideato dalla curatrice di diverse mostre e giornalista, Carolin A. Geist, che ha anche creato un libro illustrato per ragazzi. Se ne parlerà in occasione della giornata conclusiva dell'ARTIpasto, il 17 maggio a Coltura.

Nuove mostre e pièce teatrale

Dallo studio congiunto di Marco Giacometti e dalla storica dell'arte Laurie Bischoff vedranno la luce tre nuove mostre pensate per questi anniversari. L'11 e il 12 luglio si terrà presso il Centro Giacometti un simposio, «Alberto Giacometti 2026», volto a ravvivare la ricerca storica e l'approccio alle sue opere e alla sua biografia.

Ad ottobre è prevista infine la messa in scena di una pièce teatrale che prende spunto dal carro funebre che trasportò la salma di Alberto Giacometti attraverso il villaggio di Stampa, seguito dai familiari e dalla popolazione in lutto. A quanto pare il carro è conservato nella cappella della chiesa di S. Giorgio. Le attrici Stefania Casini e Astra Lanz daranno voce nello spettacolo ad una riflessione sul rapporto tra l'artista e i mezzi di trasporto.

Il noto artista bregagliotto, conosciuto in tutto il mondo, è nato il 10 ottobre 1901 a Borgonovo e si è spento l'11 gennaio 1966 a Coira.