  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il programma Al via un anno di eventi su Alberto Giacometti

SDA

12.1.2026 - 19:07

GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery
GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery. L'artista bregagliotto Alberto Giacometti sarà al centro di diversi eventi che celebrano il 125esimo anniversario dalla nascita e il 60esimo dalla morte

L'artista bregagliotto Alberto Giacometti sarà al centro di diversi eventi che celebrano il 125esimo anniversario dalla nascita e il 60esimo dalla morte

Immagine: Keystone

GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery. Il giorno del funerale di Alberto Giacometti, il 15 gennaio 1966. Un cavallo traina il carro funebre dall'atelier dell'artista, dove era stato esposto, alla chiesa di San Giorgio a Stampa.

Il giorno del funerale di Alberto Giacometti, il 15 gennaio 1966. Un cavallo traina il carro funebre dall'atelier dell'artista, dove era stato esposto, alla chiesa di San Giorgio a Stampa.

Immagine: Keystone

GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery. I partecipanti al funerale di Alberto Giacometti seguono la bara trasportata da quattro persone fino alla chiesa di San Giorgio. Un coro intona un canto.

I partecipanti al funerale di Alberto Giacometti seguono la bara trasportata da quattro persone fino alla chiesa di San Giorgio. Un coro intona un canto.

Immagine: Keystone

GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery. Il Consigliere federale Hans-Peter Tschudi, al centro, porge le condoglianze al fratello di Alberto Giacometti, Diego Giacometti, a sinistra.

Il Consigliere federale Hans-Peter Tschudi, al centro, porge le condoglianze al fratello di Alberto Giacometti, Diego Giacometti, a sinistra.

Immagine: Keystone

GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery
GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery. L'artista bregagliotto Alberto Giacometti sarà al centro di diversi eventi che celebrano il 125esimo anniversario dalla nascita e il 60esimo dalla morte

L'artista bregagliotto Alberto Giacometti sarà al centro di diversi eventi che celebrano il 125esimo anniversario dalla nascita e il 60esimo dalla morte

Immagine: Keystone

GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery. Il giorno del funerale di Alberto Giacometti, il 15 gennaio 1966. Un cavallo traina il carro funebre dall'atelier dell'artista, dove era stato esposto, alla chiesa di San Giorgio a Stampa.

Il giorno del funerale di Alberto Giacometti, il 15 gennaio 1966. Un cavallo traina il carro funebre dall'atelier dell'artista, dove era stato esposto, alla chiesa di San Giorgio a Stampa.

Immagine: Keystone

GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery. I partecipanti al funerale di Alberto Giacometti seguono la bara trasportata da quattro persone fino alla chiesa di San Giorgio. Un coro intona un canto.

I partecipanti al funerale di Alberto Giacometti seguono la bara trasportata da quattro persone fino alla chiesa di San Giorgio. Un coro intona un canto.

Immagine: Keystone

GR: al via un anno di eventi su Alberto Giacometti - Gallery. Il Consigliere federale Hans-Peter Tschudi, al centro, porge le condoglianze al fratello di Alberto Giacometti, Diego Giacometti, a sinistra.

Il Consigliere federale Hans-Peter Tschudi, al centro, porge le condoglianze al fratello di Alberto Giacometti, Diego Giacometti, a sinistra.

Immagine: Keystone

Quest'anno si celebrano 125 anni dalla nascita e 60 dalla morte dell'artista bregagliotto Alberto Giacometti. È stato presentato domenica sera al Centro Giacometti a Stampa, nei Grigioni, l'elenco di manifestazioni e idee originali per ricordare lo scultore.

Keystone-SDA

12.01.2026, 19:07

12.01.2026, 19:24

Il presidente dell'Associazione Amici del Centro Giacometti, Marco Giacometti, ha fatto il punto domenica sera sulle ricorrenze del 2026. Il via è stato dato dalla proiezione di un film documentario firmato dal regista Charles De Lertigue.

Il 5 marzo a Zurigo verrà invece presentato un francobollo ideato dalla curatrice di diverse mostre e giornalista, Carolin A. Geist, che ha anche creato un libro illustrato per ragazzi. Se ne parlerà in occasione della giornata conclusiva dell'ARTIpasto, il 17 maggio a Coltura.

Nuove mostre e pièce teatrale

Dallo studio congiunto di Marco Giacometti e dalla storica dell'arte Laurie Bischoff vedranno la luce tre nuove mostre pensate per questi anniversari. L'11 e il 12 luglio si terrà presso il Centro Giacometti un simposio, «Alberto Giacometti 2026», volto a ravvivare la ricerca storica e l'approccio alle sue opere e alla sua biografia.

Ad ottobre è prevista infine la messa in scena di una pièce teatrale che prende spunto dal carro funebre che trasportò la salma di Alberto Giacometti attraverso il villaggio di Stampa, seguito dai familiari e dalla popolazione in lutto. A quanto pare il carro è conservato nella cappella della chiesa di S. Giorgio. Le attrici Stefania Casini e Astra Lanz daranno voce nello spettacolo ad una riflessione sul rapporto tra l'artista e i mezzi di trasporto.

Il noto artista bregagliotto, conosciuto in tutto il mondo, è nato il 10 ottobre 1901 a Borgonovo e si è spento l'11 gennaio 1966 a Coira.

I più letti

L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Londra mette in guardia dai viaggi in Svizzera: «Ecco a cosa fare attenzione»
È morto Philippe Junot, l'ex marito di Carolina di Monaco
Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri

Altre notizie

Inferno a Crans-Montana. 34 feriti ancora ricoverati in ospedale in Svizzera

Inferno a Crans-Montana34 feriti ancora ricoverati in ospedale in Svizzera

Svizzera. Mattone sempre più caro, i prezzi effettivi delle case sono aumentate del 6% in un anno

SvizzeraMattone sempre più caro, i prezzi effettivi delle case sono aumentate del 6% in un anno

WEF 2026. Il trasporto merci ferroviario verso Davos non fa successo

WEF 2026Il trasporto merci ferroviario verso Davos non fa successo