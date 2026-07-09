L'esito della votazione è stato chiaro: 41 i voti favorevoli al credito, solo 3 i contrari (e 4 astenuti). Al Comune di Albula/Alvra sono pervenute 42 richieste di ricollocamento preventivo, che riguardano circa 95 abitazioni primarie e secondarie.

Il Canton Grigioni e la Confederazione si faranno carico di gran parte del credito di 82,5 milioni di franchi approvato stasera. Entrambi copriranno il 90% dei costi di trasferimento, il restante 10% andrà a carico dei proprietari degli immobili, che hanno deciso di lasciare definitivamente Brienz/Brinzauls.

Secondo il messaggio, i costi residui per il Comune di Albula/Alvra ammontano al massimo a 360'000 franchi.

«Brienz/Brinzauls deve rimanere vivibile»

Il programma di ricollocamento è stato creato a causa del pericolo di frane. Negli scorsi anni la popolazione del villaggio nel cuore dei Grigioni è stata evacuata due volte.

Una prima volta nel maggio del 2023, quando 1,2 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dalla montagna, lasciando però il paese intatto.

La seconda evacuazione scattò nel novembre del 2024 e durò per 62 settimane. Grazie al cunicolo di drenaggio, che toglie l'acqua dal sottosuolo, da inizio anno la situazione è nettamente migliorata. Da fine gennaio il paese a oltre 1'100 metri di quota è nuovamente abitabile.

Il sindaco di Albula/Alvra, Daniel Albertin (Centro), ha definito il progetto un unicuum in Svizzera. Con il ricollocamento preventivo si deciderà il futuro del villaggio. Albertin ha poi aggiunto: «Vogliamo che il paese rimanga vivibile per tutti coloro che vi rimarranno».

I prossimi passi

Dopo il sì da parte dell'assemblea comunale, tocca ora al Governo grigionese approvare il progetto di ricollocamento preventivo. Chi desidera trasferirsi dovrà presentare il progetto specifico a Coira.

Se il Cantone accoglierà la domanda, i beneficiari riceveranno la garanzia concreta dell'indennizzo.

Chi vuole andarsene da Brienz/Brinzauls può scegliere fra tre opzioni. Può trasferirsi in una casa esistente o nuova all'interno di una zona edificabile nei Grigioni. In alternativa gli abitanti possono riscuotere i soldi per il terreno e l'edificio che hanno deciso di abbandonare.

Infine, i cittadini possono decidere di edificare una nuova casa in una delle zone definite all'interno del Comune di Albula/Alvra.