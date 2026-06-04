Dall'inizio di quest'anno la Confederazione contribuisce nuovamente in misura maggiore al finanziamento della protezione del bestiame tramite cani da protezione. Ciò ha un impatto positivo sulle finanze retiche. (immagine simbolica)
Keystone
La Confederazione contribuisce nuovamente in misura maggiore ai costi della difesa del bestiame mediante l'impiego di cani da protezione. Secondo il Governo retico, ciò ha un effetto positivo sulle finanze cantonali.
Per il periodo dal 2026 al 2028, il Governo ha fissato un contributo cantonale massimo di 558'000 franchi, ha scritto oggi in un comunicato. I costi complessivi ammontano a 1,7 milioni di franchi, di cui la Confederazione dovrebbe ora farsi carico di 1,15 milioni.
Il Canton Grigioni viene così sgravato. Nella nota l'esecutivo cantonale sottolinea che manterrà il livello di promozione per i cani da protezione delle greggi, che si è dimostrato valido.
Nel 2025 i Grigioni hanno stanziato fondi supplementari per le misure di protezione delle greggi con i cani, dopo che la Confederazione aveva temporaneamente ridotto il proprio sostegno da un massimo dell'80% a un massimo del 50% dei costi. Ora la Confederazione partecipa nuovamente con un massimo dell'80%.
Il recente dietrofront fa seguito a una mozione del Consigliere agli Stati grigionese Stefan Engler (Centro), che si era impegnato a favore di un adeguato cofinanziamento da parte della Confederazione.
I contributi servono a sostenere i proprietari di cani da protezione delle greggi e a indennizzare l'associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera per l'adempimento dei suoi compiti.