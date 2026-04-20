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Grigioni Auto contro muretto a Tomils, conducente ferita

SDA

20.4.2026 - 11:48

Il luogo dell'incidente nel paesino di Tomils (GR).
Il luogo dell'incidente nel paesino di Tomils (GR).
Keystone

Una conducente di 70 anni alla guida di un'automobile si è scontrata con un muretto ieri a Tomils (GR), nella regione Viamala. La malcapitata, rimasta ferita, è stata trasportata all'ospedale di Thusis (GR).

Keystone-SDA

20.04.2026, 11:48

20.04.2026, 11:56

Verso mezzogiorno, la 70enne stava percorrendo una strada secondaria a Tomils, frazione di Domleschg, quando il suo veicolo si è scontrato con un muretto in pietra sul lato destro, indica la Polizia cantonale grigionese in una nota odierna.

Nell'impatto l'auto si è girata, urtando il retro contro una recinzione in legno, viene precisato.

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