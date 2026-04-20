GrigioniAuto contro muretto a Tomils, conducente ferita
SDA
20.4.2026 - 11:48
Una conducente di 70 anni alla guida di un'automobile si è scontrata con un muretto ieri a Tomils (GR), nella regione Viamala. La malcapitata, rimasta ferita, è stata trasportata all'ospedale di Thusis (GR).
Keystone-SDA
20.04.2026, 11:48
20.04.2026, 11:56
SDA
Verso mezzogiorno, la 70enne stava percorrendo una strada secondaria a Tomils, frazione di Domleschg, quando il suo veicolo si è scontrato con un muretto in pietra sul lato destro, indica la Polizia cantonale grigionese in una nota odierna.
Nell'impatto l'auto si è girata, urtando il retro contro una recinzione in legno, viene precisato.