Sono stati presentati dieci ricorsi contro il progetto di trasferimento preventivo degli abitanti che desiderano lasciare il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana. Il 10 luglio, l'assemblea comunale di Albula/Alvra aveva approvato un credito di 82,5 milioni di franchi.

Lo scivolamento della montagna e del villaggio di Brienz/Brinzauls è migliorato molto negli scorsi mesi. Malgrado ciò il Comune di Albula/Alvra ha ricevuto 42 richieste per il trasferimento preventivo.

Il sindaco di Albula/Alvra, cui Brienz/Brinzauls è parte, Daniel Albertin, ha confermato a Keystone-ATS una notizia pubblicata dal SonntagsBlick e ripresa negli scorsi giorni anche da altri media. I ricorsi sono stati inoltrati all'amministrazione cantonale, dove sono attualmente in fase di esame.

Secondo il domenicale svizzero tedesco, nei ricorsi si critica in particolare la chiave di ripartizione degli indennizzi. I ricorrenti contestano il calcolo forfettario degli indennizzi mentre, a seconda dei casi, esistono grandi differenze circa ubicazione e stato degli immobili.

I rischi di frana che minacciano il villaggio si sono attenuati dall'entrata in funzione di una galleria di drenaggio. Una parte dei circa 90 abitanti è tornata sul posto. Tuttavia, sono state presentate 42 richieste di ricollocamento. Le persone che desiderano andarsene verranno sostenute grazie al credito di 82,5 milioni, somma in gran parte a carico del Cantone e della Confederazione.