Ogni anno la festa più popolare dei Grigioni attira tra 90'000 e 100'000 persone. La polizia della città di Coira adotta diverse misure per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dell'area del festival, ha scritto oggi in un comunicato.

«Le misure si basano in linea di massima sulla situazione della sicurezza in Svizzera, definita dalla Confederazione», ha spiegato l'ufficiale di servizio responsabile della sicurezza alla Churer Festt, Emil Gartmann, a Keystone-ATS. Come già negli ultimi anni le forze dell'ordine posizioneranno dei blocchi di cemento vicino alle strade che conducono all'interno della città vecchia, onde evitare che macchine o altri veicoli possano lanciarsi in mezzo alla folla.

Misure per districare la folla

Da anni la polizia si occupa anche della gestione della folla nelle strade e nelle piazze della città vecchia all'interno del perimetro della festa. «Ho prestato servizio già alla prima edizione della Churer Fest, 35 anni fa, e allora era quasi impossibile passare tra la Ober- e la Untergasse, nel cuore della città vecchia», ha raccontato Gartmann. Negli anni successivi gli organizzatori e la polizia hanno cercato di districare la folla che si ammassava in spazi ristretti. «Si tratta di un processo che è in corso da anni. Per osservare la situazione impieghiamo del personale e utilizziamo vari strumenti tecnici, come droni e i cosiddetti 'crowd spotter'».

Oggi c'è spazio a sufficienza ovunque, afferma Gartmann. Per garantire la sicurezza sono presenti numerose vie di fuga e di soccorso.

Oltre alla sicurezza anche il meteo influisce sulla Churer Fest. La canicola accompagnerà i primi due giorni di festa, la domenica le temperature dovrebbero scendere sotto i 30 gradi. «Su degli schermi ricordiamo ai visitatori di bere molta acqua, di non rimanere troppo a lungo al sole e di indossare un cappello», ha aggiunto Gartmann. In città verrà anche installato un nebulizzatore.

Disagi per il traffico

La polizia cittadina chiede a tutti gli utenti della strada di evitare il centro città e, se possibile, di recarvisi o in bici o a piedi.

Da venerdì a domenica le forze dell'ordine si aspettano notevoli disagi per il traffico. Deviazioni sono segnalate in direzione dell'Engadinstrasse, Tivolibrücke, Gürtelstrasse, Rheinstrasse e Ringstrasse fino alla biforcazione della Masanserstrasse, una delle arterie della città.