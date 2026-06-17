Il Consigliere di Stato grigionese Peter Peyer (PS) si è detto contrario a un progetto pilota a breve termine per la somministrazione terapeutica di cocaina. Ha così risposto al granconsigliere Patrick Degiacomi (PS), che aveva chiesto se la distribuzione di cocaina sotto controllo medico ai tossicodipendenti gravi potesse essere un'opzione per il Cantone dei Grigioni.

Degiacomi ha presentato le sue domande riferendosi al progetto pilota annunciato dall'ospedale universitario di Ginevra. Lo studio si basa sull'ipotesi che si possano ripetere gli effetti già dimostrati dall'introduzione dei trattamenti assistiti con eroina: una minore mortalità, una riduzione della criminalità, una stabilizzazione delle condizioni di vita delle persone interessate e lo spostamento del consumo dalla strada a strutture controllate.

Al momento il Governo retico non ha intenzione di seguire la via di Ginevra, ha dichiarato Peyer in risposta a Degiacomi. Attualmente, infatti, non esiste consenso tra gli esperti sull'efficacia di una terapia sostitutiva con cocaina per i tossicodipendenti più gravi. Inoltre, a causa della mancanza di basi legali, la somministrazione di cocaina si colloca in una zona grigia. «Al momento, partiamo dal presupposto che a livello federale esistono le basi giuridiche per la terapia e la ricerca, ma che queste non indicano quali forme di terapia o progetti di ricerca sarebbero ammissibili e quindi autorizzabili», ha spiegato Peyer.

Di conseguenza, occorre dapprima creare le basi legali necessarie a livello federale per poter realizzare una terapia sostitutiva con cocaina per i tossicodipendenti più gravi.

Il Cantone, ha aggiunto Peyer, «osserverà con interesse l'andamento del progetto di Ginevra». In caso di esito positivo e della creazione delle norme legali a livello federale, il Cantone valuterà l'idea di realizzare un progetto simile.