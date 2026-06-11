Lo strumento migliorerà la valutazione del pericolo valanghe e aumenterà la sicurezza del tratto stradale. Attualmente mancano stazioni di misurazione in Valposchiavo. Senza dati sulla neve, vento e temperature, è difficile valutare i rischi, dice il Governo. La strada di tre chilometri è spesso minacciata da valanghe che si staccano dai pendii. La stazione sarà installata sopra Viano sotto il Pass Purtun e sarà integrata nel sistema IMIS per migliorare dati e valutazione del pericolo di valanghe.