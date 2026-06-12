Incidenti stradali Centauri feriti in due incidenti a Lantsch/Lenz e Rheinwald

Il luogo dell'incidente in cui un motociclista tedesco è uscito di strada a Lantsch/Lenz (GR).

Due motociclisti sono rimasti feriti in due incidenti distinti avvenuti ieri pomeriggio nei Grigioni. A Lantsch/Lenz un centauro tedesco è uscito di strada dopo una manovra di sorpasso. Mentre a Rheinwald un 27enne italiano ha perso il controllo della sua due ruote.