Il luogo dell'incidente in cui un motociclista tedesco è uscito di strada a Lantsch/Lenz (GR).
Keystone
Due motociclisti sono rimasti feriti in due incidenti distinti avvenuti ieri pomeriggio nei Grigioni. A Lantsch/Lenz un centauro tedesco è uscito di strada dopo una manovra di sorpasso. Mentre a Rheinwald un 27enne italiano ha perso il controllo della sua due ruote.
Lo ha indicato la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna.
Il 41enne tedesco, che viaggiava con un gruppo di motociclisti in direzione di Tiefecastel (GR), è finito su un sentiero a bordo strada dopo aver colpito vari paletti, viene precisato. Il malcapitato è stato trasportato dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.
Il centauro italiano, che stava viaggiando in direzione di Splügen, è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale di Thusis.