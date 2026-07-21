A inizio luglio un anziano di Coira è stato truffato due volte da un uomo che si spacciava per un impiegato di banca. L'81enne ha consegnato un importo di circa 100'000 franchi. La polizia cantonale dei Grigioni è riuscita a sventare una terza truffa e ha arrestato due uomini.

Due uomini sono finiti in manette mentre stavano tentanto di truffare per la terza volta un anziano signore di Coira. (immagine simbolica)

Secondo quanto comunicato oggi dalle forze dell'ordine, la vittima è stata contattata a inizio luglio da un presunto addetto alla sicurezza di una banca. L'uomo gli ha chiesto di prelevare denaro dal suo conto bancario, poiché lì si trovava a rischio.

L'anziano ha seguito la richiesta per due volte, consegnando agli sconosciuti più di 50'000 franchi in ciascuna occasione. I soldi sono stati consegnati a servizi di trasporto che stando alla polizia non erano a conoscenza dei fatti. Questi hanno poi consegnato i soldi a dei corrieri.

Il truffatore ha contattato l'81enne per una terza volta, chiedendogli di effettuare una nuova consegna. L'anziano non gli ha più creduto e ha così contattato la polizia cantonale dei Grigioni. Durante una consegna di denaro supervisionata dagli agenti sono stati arrestati due corrieri, un kazako di 21 anni e un ucraino di 24 anni.

Entrambi sono già stati espulsi dalla Svizzera, ma dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia.