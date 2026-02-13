Il villaggio montano di Brienz/Brinzauls scivola verso valle da diversi anni ed è spesso interessato da smottamenti. Negli scorsi anni la popolazione è stata evacuata due volte per diversi mesi. Per questo motivo, è stato lanciato il progetto sul trasferimento preventivo di cui è stato approvato ieri il credito.

Cosa significa il «sì» al credito?

Ciò significa che il progetto di ricollocamento a Brienz/Brinzauls può proseguire. Questo è particolarmente importante per tutti coloro che hanno presentato domanda di trasferimento. Sono pervenute 42 richieste, che riguardano circa 95 abitazioni primarie e secondarie.

Come si procede ora?

È possibile presentare un referendum contro la decisione dell'assemblea comunale entro 30 giorni. Dopo di che, il progetto di ricollocazione verrà sottoposto al Governo per l'approvazione. Se il Cantone dei Grigioni approverà il progetto, tutti coloro che lo desiderano potranno trasferirsi entro cinque anni. Ogni singolo trasferimento dovrà tuttavia essere nuovamente approvato dal Cantone. Se verrà dato il via libera, le case interessate saranno demolite, il terreno passerà al Comune e gli interessati riceveranno il denaro.

Cosa comprende il credito?

Una parte importante del credito, circa 79,8 milioni di franchi, è costituita dai costi per i progetti di ricollocamento. Secondo Daniel Albertin (Centro), sindaco di Albula/Alvra, di cui Brienz/Brinzauls fa parte, questo importo va tuttavia preso con le pinze. Esso sarà effettivamente dovuto solo se tutti coloro che hanno manifestato la volontà di trasferirsi traslocheranno e se richiederanno il rimborso del valore a nuovo dei propri immobili. Sono previsti poi 1,4 milioni di franchi per i costi di progettazione e pianificazione, mentre 87'000 franchi riguardano il valore dei terreni dei progetti di ricollocamento. Il Comune, infatti, acquisisce i terreni come terreni agricoli. A ciò si aggiungono riserve pari a 1,3 milioni.

Chi paga il trasferimento?

Il Comune non dovrà sostenere l'intero onere e prevede che gli restino a carico al massimo circa 360'000 franchi. La parte maggiore dei costi sarà sostenuta dal Cantone dei Grigioni e dalla Confederazione. Coloro che intendono trasferirsi dovranno invece farsi carico di una piccola parte: la Confederazione e il Cantone copriranno solo il 90% dei costi.

Tutti quelli che hanno presentato domanda per il trasferimento devono effettivamente traslocare?

No, stando ad Albertin le richieste di registrazione servivano a stimare il numero effettivo di trasferimenti. «Se tutti coloro che si sono registrati decidessero effettivamente di trasferirsi, il panorama del paese cambierebbe radicalmente». Il Comune sta quindi riflettendo su come garantire che il villaggio di montagna continui a essere un luogo vivibile. Infatti, anche se tutti coloro che si sono registrati dovessero effettivamente andarsene, Brienz/Brinzauls non deve diventare un villaggio fantasma.

I trasferimenti sono stati discussi?

Non c'è stato un lungo dibattito. Un partecipante al voto si è schierato per il «no», anche se ha detto di comprendere tutti coloro che vogliono andarsene. Ciò che però non capisce è perché si investano così tanti soldi per salvare il villaggio di montagna per poi demolire gli edifici.

Un altro votante ha ribattuto che non avrebbe senso se qualcuno si allontanasse dalla zona a rischio e quella casa venisse poi occupata da nuovi residenti. Ha inoltre sollevato la questione del carico emotivo. «Dobbiamo aiutare le tante persone che, nella situazione attuale, si trovano esposte a un forte stress psicologico». Alla fine, il credito è stato approvato con 41 voti a favore, 3 contrari e quattro astensioni.

Quali possibilità ha chi desidera trasferirsi?

Il ricollocamento preventivo comprende tre possibilità. Gli abitanti possono trasferirsi in una casa esistente o nuova all'interno di una zona edificabile nel Canton Grigioni. Esiste anche la possibilità che le persone riscuotano i soldi per il terreno e l'edificio che hanno deciso di lasciare. Infine, gli abitanti possono decidere di edificare una nuova casa in una delle zone definite all'interno del Comune di Albula/Alvra.

Qual è la situazione attuale in termini di pericoli?

Negli ultimi mesi la montagna che sovrasta il villaggio si è calmata e pure il paese scivola sempre meno verso valle. Questi effetti sono in gran parte da ricondurre al tunnel di drenaggio, che toglie l'acqua nel sottosuolo. Da quasi sei mesi il paese è di nuovo abitato. Il rischio di un'ulteriore evacuazione è diminuito, ma rimane comunque.