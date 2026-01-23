  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni comunali Elezioni suppletive a Brusio: i candidati sono due

SDA

23.1.2026 - 17:07

Davide Migliacci e Giancarlo Plozza: sono i due candidati che corrono per la poltrona di sindaco di Brusio. L'elezione suppletiva si terrà l'8 marzo.
Davide Migliacci e Giancarlo Plozza: sono i due candidati che corrono per la poltrona di sindaco di Brusio. L'elezione suppletiva si terrà l'8 marzo.
Keystone

Sarà una corsa a due quella per la poltrona di presidente comunale di Brusio: alle elezioni suppletive del prossimo 8 marzo si presenteranno Davide Migliacci e Giancarlo Plozza. Lo ha confermato oggi la cancelleria comunale a Keystone-ATS.

Keystone-SDA

23.01.2026, 17:07

23.01.2026, 17:41

Migliacci aveva annunciato ufficialmente la propria candidatura già lo scorso luglio in occasione della festa estiva dell’UDC, partito del quale è presidente a livello locale e nel quale milita assieme all’attuale sindaco Pietro Della Cà.

Nell’occasione aveva sottolineato la sua intenzione di seguire la stessa linea amministrativa del sindaco uscente: «Porterò avanti tutti i progetti e le iniziative voluti da Pietro che in questi tre anni ha fatto veramente tanto per Brusio. In teoria avrebbe dovuto avere un impiego al 30%, sicuramente lo ha svolto al 100%».

Sembrava che sarebbe stata una corsa in solitaria la sua, fino a quando, nei giorni scorsi, si è cominciato a vociferare di una possibile seconda candidatura. La conferma ufficiale si è avuta soltanto ieri in occasione dell’apertura delle due buste arrivate in Comune.

Un nuovo sindaco per un anno e mezzo

Non solo Migliacci, quindi, ma anche Giancarlo Plozza, per oltre un ventennio cancelliere comunale a Brusio, punterà a diventare sindaco di Brusio per il prossimo anno e mezzo.

Va ricordato, infatti, che si tratta di elezioni suppletive indette dopo la decisione di Della Cà di lasciare la politica dopo una vita dedicata al lavoro e all’impegno anche in Gran Consiglio.

L’attuale sindaco era stato eletto nel 2023 a larga maggioranza e avrebbe dovuto rimanere in carica per il quadriennio 2024-2027, ma già ai tempi della sua candidatura aveva precisato che sarebbe sceso in campo per puro senso civico di fronte al rischio che nessun altro volesse assumersi l'onere della carica di sindaco.

Gli abitanti di Brusio sono quindi chiamati alle urne il prossimo 8 marzo, mentre occorrerà attendere un paio di mesi per l’entrata in carica del nuovo presidente comunale.

I più letti

MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
La figlia del comandante di Auschwitz Höss: «Non reprimo più quanto successo»
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
Jacques Moretti rilasciato dopo il versamento d'una cauzione di 200'000 franchi. Ecco chi l'ha pagata
Dopo il principe Harry, anche Elizabeth Hurley scoppia in lacrime in tribunale

Altre notizie

Forum economico mondiale. Il WEF si chiude, il Governo svizzero molto attivo sul palcoscenico globale

Forum economico mondialeIl WEF si chiude, il Governo svizzero molto attivo sul palcoscenico globale

Costi della cassa malati. Baume-Schneider: «No a una LAMal low cost con premi più bassi». Ecco le sue ragioni

Costi della cassa malatiBaume-Schneider: «No a una LAMal low cost con premi più bassi». Ecco le sue ragioni

Ecco di chi si tratta. Chiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio

Ecco di chi si trattaChiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio