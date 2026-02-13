Il conducente di un rullo compressore è rimasto gravemente ferito oggi a Maienfeld (GR). A seguito di una manovra è precipitato per quattro metri lungo un pendio, ha scritto oggi la Polizia cantonale dei Grigioni.

L'incidente si è verificato oggi poco prima di mezzogiorno. Il 41enne stava guidando sulla Maienfeldstrasse e voleva svoltare in direzione Rheinau. Allo stesso tempo una conducente di 90 anni stava guidando nell'altra direzione. Per evitarla, l'uomo ha sterzato. Durante la manovra, il mezzo è scivolato per circa quattro metri lungo una scarpata.

Il conducente, rimasto ferito gravemente, è stato trasportato all'Ospedale cantonale a Coira. La Polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle cause che hanno portato all'incidente.