Per la prima volta nei Grigioni sono stati registrati oltre 400'000 pernottamenti nel mese di giugno. L'aumento più forte è stato rilevato a San Bernardino e nel Moesano, con un balzo di quasi il 43% rispetto a giugno 2025.

San Bernardino e il Moesano hanno registrato l'aumento di pernottamenti più forte a livello cantonale per il mese di giugno. Rispetto all'anno scorso i pernottamenti sono cresciuti di quasi il 43%. (immagine d'archivio)

Il bel tempo ha attirato, soprattutto nei fine settimana, molti più ospiti nelle destinazioni grigionesi rispetto all'anno scorso, argomenta l'Ufficio cantonale dell'economia e del turismo sul suo sito. L'incremento a livello cantonale per il mese di giugno è del 3,8%, in controtendenza rispetto alla media svizzera che vede invece un calo delle presenze del -2,2%.

A portare a questo sviluppo positivo sono stati soprattutto i turisti svizzeri, che hanno generato 12'000 pernottamenti in più rispetto al giugno dell'anno scorso. A ciò si aggiunge la tendenza in crescita degli ospiti provenienti dagli Stati Uniti, che hanno fatto segnare oltre 2'600 pernottamenti in più. In calo invece gli ospiti tedeschi, olandesi, indiani e del sud-est asiatico.

Moesano in testa, Bregaglia seconda

La destinazione che ha visto il maggior numero di pernottamenti in giugno in cifre assolute (oltre 122'500) è l'Alta Engadina con St. Moritz, seguita da Davos Klosters e Scuol Samnaun Val Müstair. In percentuale la crescita maggiore è stata registrata nel Moesano (+42,8%), seguito dalla Bregaglia (+23,6%). Decisamente meno forte l'aumento in Valposchiavo (+0,6%).

Solo quattro destinazioni hanno registrato un calo dei pernottamenti in giugno, ovvero Vals (-14,1%), Disentis Sedrun (-12,6%), Scuol Samnaun Val Müstair (-2,9%) e Arosa (-1,4%).

Sei mesi positivi per il Grigionitaliano

Oggi oltre a pubblicare i dati per il mese di giugno, l'Ufficio dell'economia e del turismo ha reso note anche le cifre dei pernottamenti da gennaio a giugno. Pure in questo caso a fare la parte del leone è l'Alta Engadina con oltre 890'000 presenze, in leggera crescita.

Anche nei primi sei mesi dell'anno le destinazioni turistiche nelle valli italofone hanno fatto segnare un aumento. In Val Bregaglia da gennaio a giugno i pernottamenti hanno registrato una progressione del 21,3% in confronto al 2025. I pernottamenti superano così quota 25'000. Nella destinazione San Bernardino Mesolcina Calanca l'aumento è del 18,2%.

In Valposchiavo le cifre del mese di gennaio vanno riviste. Motivo per cui il 27,8% di pernottamenti in più è da prendere con le pinze.