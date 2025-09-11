Gli attivisti di Greenpeace installano un barile di scorie nucleari sovradimensionato nella gola del Reno nei Grigioni. Con questa installazione artistica, l'organizzazione ambientalista vuole rendere attenti sui rischi rappresentati dall'energia nucleare. Keystone

L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha installato oggi un enorme bidone di scorie nucleari nella gola del Reno, vicino a Versam (GR). L'azione artistica è una risposta ai piani del Consiglio federale di autorizzare nuovamente la costruzione di nuove centrali.

L'installazione di colore giallo è stata costruita interamente in legno, è alta 4,5 metri e ha una circonferenza di oltre 17 metri, ha reso noto Greenpeace. Il barile dovrebbe già essere smantellato in giornata.

Lo straordinario paesaggio della Gola del Reno è rappresentativo della bellezza della Svizzera, ha scritto Greenpeace. Il fiume attraversa otto cantoni, nei quali vive oltre il 40% della popolazione svizzera.

Nelle prossime settimane, Greenpeace Svizzera girerà le città elvetiche con il barile. L'obiettivo è quello di promuovere le energie rinnovabili, la sovranità della Svizzera e l'ambiente rispetto al progetto del Consiglio federale di rilanciare l'energia nucleare.