Dopo i Comuni di Calanca, Cama e Buseno ora pure il Comune di Grono ha acquisito una quota di azioni nella Repower Moesano SA. La parte in mano ai Comuni sale così al 30%, il restante 70% è in mano all'azienda elettrica con sede a Poschiavo.

Aumenta la quota del pacchetto azionario di Repower Moesano in mano ai Comuni mesolcinesi. Con l'acquisto del 10% da parte del Comune di Grono, il 30% della quota è ora in mano ai Comuni. (immagine simbolica)

Il Comune di Grono ha acquisito il 10% del pacchetto azionario, fa sapere oggi Repower Moesano.

«Il Comune crede fermamente nel progetto portato avanti da Repower Moesano. Entrando nell'azionariato desideriamo seguire da vicino i lavori ed essere partecipi del futuro energetico della nostra regione», ha spiegato il sindaco di Grono, Samuele Censi, citato in un comunicato.

La società fondata nel 2024 intende fornire elettricità ai Comuni del Moesano alle stesse condizioni delle altre aree di distribuzione di Repower.

«Vogliamo valorizzare l'energia idroelettrica dei Grigioni e generare valore economico per il Cantone e i Comuni, investendo nel futuro del territorio», ha sottolineato Gian Paolo Lardi, direttore di Repower Moesano, citato nella nota. In futuro l'azienda intende creare nuovi posti di lavoro presso la sede di Grono.

È previsto che la maggioranza delle azioni rimanga in mano a Repower. Per il 49% la società è aperta alla partecipazione di tutti i Comuni mesolcinesi e calanchini interessati.