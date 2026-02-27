Il Governo voleva reintrodurre le due linci già quest'anno. Ma i piani sono stati sospesi a seguito di due mozioni inoltrate dal Centro e dall'UDC, che volevano fermare l'operazione. Due settimane fa la maggioranza del Gran Consiglio grigionese si è espressa a favore delle reintroduzione. Per questo motivo i lavori sono ripresi.

L'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca è in contatto con l'Ufficio federale dell'ambiente e la Fondazione Kora, attiva nell'ecologia dei carnivori e nella gestione della fauna selvatica. Secondo Maissen entrambi collaboreranno all'azione.

Gli esemplari potranno essere catturati però solo in inverno."Il periodo è stato scelto in modo che, se ci fossero cuccioli, questi possano sopravvivere senza la madre e che nel contempo non vengano narcotizzate linci femmina in stato avanzato di gravidanza», ha spiegato il responsabile cantonale grandi predatori, Arno Puorger, a Keystone-ATS.