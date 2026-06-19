Nei Grigioni è stata lanciata un’ La proposta arriva dopo che una petizione con oltre 8’000 firme non ha convinto AutoPostale e il Cantone a revocare il divieto di acquistare biglietti a bordo con monete e banconote. I Grigioni sono stati il primo cantone svizzero ad abolire il contante sui bus, introducendo in alternativa carte prepagate da 10 o 20 franchi. Anche il Ticino prevede di passare ai pagamenti digitali entro la fine del 2027.