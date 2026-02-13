Il granconsigliere di Zuoz, Stefan Metzger, è stato designato nuovo capogruppo dell'UDC nel Gran Consiglio grigionese. Metzger succederà al deputato Walter Grass, che ha guidato il gruppo parlamentare negli ultimi cinque anni.

Il gruppo parlamentare con più seggi in Gran Consiglio avrà un nuovo capogruppo, ovvero il granconsigliere UDC Stefan Metzger.

Grigioni L'UDC ha un nuovo capogruppo in Gran Consiglio

In un comunicato stampa pubblicato oggi, Stefan Metzger ringrazia la fazione democentrista per la fiducia. Il granconsigliere, di professione avvocato, siede dal 2022 in Parlamento. Dal prossimo agosto guiderà il partito con il maggior numero di seggi in Gran Consiglio. L'UDC è infatti stata la grande vincitrice delle elezioni del 14 giugno: da 25 è passata a 35 seggi su 120. Inoltre, dopo 18 anni d'assenza, i democentristi a partire dall'anno prossimo avranno di nuovo una rappresentante in Governo, ovvero Valérie Favre Accola.

Oltre a Metzger sono stati eletti anche i membri della direzione del gruppo parlamentare, ovvero Heinz Dürler, Gabriela Menghini-Inauen e Thomas Gort.