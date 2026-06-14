La candidata dell'UDC al Governo, Valérie Favre Accola, potrebbe aggiudicarsi un seggio nell'esecutivo cantonale, stando ai primi risultati intermedi.
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Stando ai risultati parziali aggiornati delle elezioni del Governo grigionese i quattro Consiglieri di Stato in carica vengono riconfermati. La candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola, si piazza ora al quinto posto.
Al primo posto rimane l'attuale presidente del Governo, Martin Bühler (PLR), seguito da Marcus Caduff (Centro). Al terzo posto si posiziona Carmelia Maissen (Centro). Peter Peyer (PS) sorpassa per 915 voti la candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola.
Aita Zanetti (Centro) viene superata da Nora Saratz Cazin (Verdi liberali). In questo caso i voti di scarto sono pochissimi, ovvero 86. Al settimo posto segue l'unico candidato italofono, Maurizio Michael (PLR), e all'ultimo posto rimane l'engadinese Reto Bott (indipendente).
Stando ai dati attuali si profila un'elezione storica nei Grigioni per due aspetti: per la prima volta siederebbero due donne nell'esecutivo cantonale.
Il secondo aspetto riguarda la partecipazione. Con 97 Comuni conteggiati su 100 la partecipazione si attesta al 49,67%. Un dato che si prospetta da record.
I risultati definitivi per il Governo sono attesi fra le 14 e le 14.30.