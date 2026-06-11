Il Municipio di Coira ha presentato oggi a quali investimenti intende dare priorità. Fra i progetti che al momento non rientrano nei piani ci sono la pista dell'hockey club Coira e il terzo accesso autostradale verso il centro città.

Il Thomas-Domenig-Stadion e Coira è stato costruito negli anni '80. Un suo rinnovo non rientra al momento fra le priorità della città di Coira. Un risanamento o un nuovo edificio dovrà essere finanziato da investitori. (immagine d'archivio)

Il raccordo autostradale «Chur Mitte» è un progetto «che viene rimandato da anni se non addirittura decenni», ha spiegato oggi il municipale Simon Gredig durante una conferenza stampa a Coira. Le probabilità di realizzazione sono molto scarse, «poiché né la Confederazione né il Cantone riconoscono la necessità di un tale raccordo, e quindi Coira dovrebbe sostenerne i costi da sola».

Il capoluogo grigionese è servito oggi da due accessi autostradali. L'idea di costruirne un terzo era prevista per alleggerire il traffico nel centro della città.

Nella pianificazione degli investimenti fino al 2035 anche la pista di hockey non trova posto. Il Thomas-Domenig-Stadion, risalente agli anni '80, dovrà essere finanziato da investitori.

Interventi urgenti per la pista

La città ha tuttavia commissionato un'analisi esterna per individuare le possibili soluzioni per la sede del club di hockey su ghiaccio di Coira, che milita nella Swiss League. Le opzioni in esame sono una parziale ristrutturazione, una ristrutturazione totale o la costruzione di un nuovo edificio. Già lo scorso autunno la città aveva dichiarato che la struttura portante non è più conforme alle norme attuali. In caso di eccessive nevicate, lo stadio dovrebbe essere temporaneamente chiuso.

La ragione per cui si è deciso di dare priorità agli investimenti per i prossimi anni è che dal 2020 il capoluogo retico ha investito 307 milioni di franchi nella propria infrastruttura. Ciò ha comportato una notevole riduzione del grado di autofinanziamento, ovvero la quota di investimenti che la città può sostenere senza contrarre nuovi debiti.

Secondo il sindaco Hans Martin Meuli, i cosiddetti debiti finanziari a lungo termine sono aumentati da 186 a 385 milioni di franchi.

Evitare un ulteriore indebitamento

Senza dare una priorità agli investimenti e senza un ulteriore pacchetto di risparmio di 16 milioni di franchi, che verrà presentato in autunno, il debito della città aumenterebbe notevolmente nei prossimi anni.

Il Municipio cittadino intende pertanto ridurre gli investimenti a 45 milioni di franchi all'anno per il periodo dal 2028 al 2035. La nuova prioritizzazione comporta un alleggerimento complessivo di circa 61,7 milioni di franchi fino al 2035. Tra gli investimenti previsti per i prossimi anni figurano anche la parziale ristrutturazione della piscina coperta Obere Au, la ristrutturazione generale del teatro di Coira e la costruzione di nuove scuole a Masans e a Loe/Fontana.

Il Consiglio comunale discuterà la pianificazione degli investimenti il 25 giugno.