Sui 60 orari
Centauro beccato a oltre 110 km/h sul Passo del Bernina. Pesanti per lui le conseguenze
La Polizia cantonale dei Grigioni ha fermato ieri un pirata della strada sul Passo del Bernina. (immagine simbolica)
Keystone
Domenica pomeriggio la Polizia cantonale grigionese ha fermato un pirata della strada in località La Rösa sul Passo del Bernina.
Il motociclista stava viaggiando a 111 km/h su un tratto dove la velocità massima consentita è di 60 km/h.
Il 58enne si stava dirigendo con la sua moto in direzione dell'Ospizio Bernina. Verso mezzogiorno l'uomo ha superato di 51 km/h la velocità massima vigente.
Una pattuglia delle forze dell'ordine l'ha fermato e gli ha revocato la licenza di condurre sul posto.
Il motociclista verrà ora denunciato alla Procura pubblica grigionese.