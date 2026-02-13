Ieri pomeriggio la Polizia cantonale retica ha fermato un pirata della strada a La Rösa sul Passo del Bernina. Il motociclista stava viaggiando a 111 km/h su un tratto con il limite di 60 km/h. Finora nei Grigioni sono stati registrati 38 casi di pirati della strada.

Il 58enne si stava dirigendo con la sua moto in direzione dell'Ospizio Bernina. Verso mezzogiorno l'uomo ha superato di 51 km/h la velocità massima vigente. Una pattuglia delle forze dell'ordine l'ha fermato e gli ha revocato la licenza di condurre sul posto.

Il motociclista verrà ora denunciato alla Procura pubblica grigionese.

Leggero aumento dei casi di pirati della strada

A fine giugno la Polizia cantonale dei Grigioni ha registrato 38 reati di guida spericolata, due in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Secondo i dati forniti dalla Polizia cantonale grigionese a Keystone-ATS, fra gli episodi più gravi nel 2025 figura un veicolo rilevato a 242 km/h su un tratto con limite di 80 km/h, in un'altra zona segnalata a 30 km/h è stata registrata un'infrazione a 100 km/h. Quest'anno invece fra le violazioni più gravi un veicolo a 94 km/h in una zona a 30 km/h. Un ulteriore caso ha riguardato un superamento di 78 km/h su una strada con limite a 50 km/h.

Fra i tracciati più colpiti da questo fenomeno c'è la strada nazionale N13 nel Comune di Rheinwald, dove il limite è di 80 km/h. Segue poi la strada del Maloja, dove in certi tratti il massimo consentito è di 50 km/h e in altri di 80 km/h.

Secondo la Legge federale sulla circolazione stradale è considerato un pirata della strada chi circola ad almeno 70 km/h in una zona con limite di 30 km/h, ad almeno 100 km/h dove il limite è di 50 km/h, a 140 km/h su una strada con limite di 80 km/h oppure a oltre 160 km/h su un tratto dove la velocità consentita supera gli 80 km/h.