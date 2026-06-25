Questa mattina all'alba dei pescatori hanno trovato diverse migliaia di pesci morti sulla riva del Lago di Sufers, nei Grigioni. I giovani esemplari erano sparsi lungo un tratto di 800 metri, ha comunicato oggi la polizia grigionese.

I pesci erano intrappolati in un tappeto verde di alghe. I giovani esemplari erano sparsi lungo un tratto di 800 metri.

I pesci – fra i quali trote fario, trote iridee, scazzone, cobite e sanguinerola – erano intrappolati in un tappeto verde di alga di fiume, una pianta acquatica che cresce naturalmente nel bacino, precisa la nota.

La polizia cantonale sta indagando sulla cause della moria in collaborazione con l'Ufficio per la caccia e la pesca e quello per la natura e l'ambiente. Fra le domande da chiarire anche il ruolo della produzione di energia elettrica.