Il Governo ha rilevato la necessità di apportare solo alcune modifiche in base alla relazione sull'efficacia per il periodo 2021-2026. La relazione pubblicata dall'esecutivo cantonale nel marzo 2023 dimostra infatti che il sistema attuale – in linea di massima – funziona. Le modifiche riguardano soprattutto la perequazione per le zone di montagna e per gli oneri scolastici. Questo bilanciamento è destinato a compensare gli svantaggi finanziari che i Comuni devono affrontare a causa della posizione geografica, della struttura abitativa o dell'elevato numero di alunni.

In futuro i Comuni con un numero superiore alla media riceveranno un sostegno leggermente maggiore. Inoltre, la posizione geografica del Comune verrà presa in considerazione per il bilanciamento del carico finanziario.

«Questi adeguamenti tengono conto sia dell'evoluzione dei costi dell'istruzione sia della significativa influenza dell'altitudine sui costi del Comune», aveva dichiarato il Governo in marzo. Inoltre, in caso di catastrofe, l'esecutivo potrà concedere un contributo massimo di tre milioni di franchi per l'aiuto immediato alle località colpite.

Nessuna voce contraria in Gran Consiglio

Il Parlamento grigionese ha approvato le modifiche proposte con 109 voti a favore e 2 astensioni. La revisione entrerà in vigore il primo gennaio 2027.

Nei prossimi anni è probabile che si dovrà procedere a una revisione più ampia. Questo perché diverse votazioni a livello federale potrebbero avere un impatto più o meno significativo sui comuni a seconda di come verranno attuate. La Commissione preparatoria ha citato l'abolizione del valore locativo, un'eventuale compensazione con una nuova imposta sugli immobili e l'introduzione dell'imposta individuale. Pertanto, al momento non ha senso apportare modifiche più ampie. «Occorre piuttosto attendere fino a quando le incertezze saranno state chiarite e poi svolgere un nuovo dibattito politico sulla perequazione finanziaria».

L'opera di Carigiet e la perequazione finanziaria

Oggi il Consigliere di Stato Martin Bühler (PLR) ha riassunto l'essenza della perequazione finanziaria prendendo spunto dall'affresco di Alois Carigiet che riempie la sala del Gran Consiglio. L'opera è stata realizzata alla fine degli anni '50, lo stesso periodo in cui è nata la perequazione finanziaria cantonale. «L'affresco è da comprendere come un'insieme. Ognuno vede però dettagli che qualcun altro non vede. Se togliessimo un elemento l'opera avrebbe ancora valore, ma non sarebbe più completa. La perequazione finanziaria è un po' così».

In termini più tecnici: lo scopo principale della perequazione finanziaria è di compensare le disparità finanziarie tra i Comuni grigionesi. Da un lato, i Comuni più ricchi versano denaro ai comuni più poveri. Dall'altro, il Cantone sostiene i Comuni che si trovano in condizioni particolarmente difficili, ad esempio se hanno un carico di lavoro superiore alla media nel settore dell'assistenza sociale.

Nel 2026 verranno versati in totale 71,8 milioni di franchi dalla perequazione finanziaria ai 100 comuni grigionesi.