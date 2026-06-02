Dal 1. maggio è in funzione a livello nazionale il numero 142 a cui possono rivolgersi persone vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. Il Canton Grigioni ha effettuato 21 consulenze nel giro di un mese.

Dal primo maggio chi è vittima di violenza fisica, psichica o sessuale in spazi privati o pubblici può chiedere aiuto al numero 142. (immagine simbolica)

«I dati di questo primo periodo mostrano il bisogno di quest'offerta», ha sottolineato stamattina il Consigliere di Stato, Marcus Caduff (Centro), durante l'incontro con i media. La metà delle chiamate ha compreso casi di stalking, violenza domestica e al di fuori dell'ambiente domestico.

A titolo di confronto, a livello nazionale al 142 in un mese sono arrivate un centinaio di chiamate al giorno, prevalentemente nel pomeriggio. Nei Grigioni invece il 76% delle telefonate vengono effettuate dopo gli orari di lavoro.

In questa fascia oraria i Grigioni puntano sulla collaborazione con altri Cantoni. Le chiamate in italiano di notte, durante i fine settimane e nei giorni festivi vengono gestite dalla Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze. Per le regioni tedescofone il Canton Grigioni collabora con Appenzello Interno ed Esterno, Glarona e San Gallo.