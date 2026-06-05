Il Canton Grigioni ha assegnato, per la seconda volta, un riconoscimento a tre studentesse che si sono occupate di plurilinguismo retico nel loro lavoro di maturità. Il premio fa parte delle 80 misure per promuovere la varietà linguistica cantonale.

Le vincitrici finiranno tutte e tre il percorso liceale presso la Scuola cantonale grigione a Coira, si legge in una nota odierna del Cantone.

Il primo premio, dotato di 1'000 franchi, va a Salome Valsecchi, di Samnaun-Compatsch, che ha studiato lo sviluppo negli ultimi 50 anni del dialetto di Samnaun, «unico dialetto tedesco di origine non alemanna della Svizzera», prosegue la nota.

Nadia Schütz di Falera, si è aggiudicata il secondo premio del valore di 500 franchi, per la redazione trilingue – in sursilvan, rumantsch grischun e tedesco – di un libretto di accompagnamento destinato alle famiglie confrontate con la perdita di un bambino nato morto o deceduto in fase perinatale. «Il lavoro mette bene in evidenza anche le differenze e le affinità tra il sursilvan e il rumantsch grischun», viene precisato.

Il terzo premio, dotato di 200 franchi, va ad Anna Rodigari di Müstair, che ha creato un opuscolo trilingue (in vallader, tedesco e inglese) che aiuta a capire i caratteristici dipinti presenti su diverse case della Val Monastero.

Il concorso annuale è rivolto a tutti gli studenti dei licei grigionesi che concludono i propri lavori di maturità in primavera.