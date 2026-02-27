In Prettigovia (GR) il tratto della strada nazionale N28, la linea ferroviaria fra Landquart e Davos e la strada cantonale fra Fideris e Küblis verranno completamente ricostruiti. Il cantiere che si estenderà lungo 3,5 chilometri costerà 467,5 milioni di franchi.

In seguito ai lavori stradali, la linea ferroviaria verrà leggermente spostata verso sud a partire da Fideris, scrive oggi la Ferrovia retica (FR) in un comunicato. I binari proseguiranno poi attraverso un nuovo tunnel lungo oltre 1,3 chilometri.

Per garantire la sicurezza contro le inondazioni lungo il resto del tracciato in direzione di Küblis, saranno necessari un nuovo ponte sul fiume Arieschbach e uno sul fiume Landquart a Dalvazza. In totale, per i tre mezzi di trasporto lungo il tratto di 750 metri tra Äuli e Dalvazza, la FR prevede la costruzione di sette nuovi ponti e di un'opera di sostegno più lunga.

La soppressione del tracciato ferroviario sul fondovalle creerà lo spazio necessario per la conduzione separata e sicura della strada nazionale e di quella cantonale.

Strada e ferrovia più veloci

Il motivo per questo importante progetto di costruzione è che, nel tratto tra Fideris e Küblis, la strada e la linea ferroviaria della FR si trovano molto vicine in una valle relativamente stretta. Ciò comporta delle limitazioni per il traffico ferroviario. Il trenino rosso può percorrere questo tratto solo a 45 km/h e anche sulla strada nazionale N28 i raggi di curvatura ridotti e la carreggiata stretta costringono a ridurre la velocità.

Dopo il completamento del progetto di costruzione, che durerà fino al 2037, la situazione cambierà. Sul tracciato delle N28 si potrà viaggiare a 80 km/h, mentre il treno potrà raggiungere una velocità massima di 120 km/h.

La nuova infrastruttura viaria dovrebbe migliorare anche la situazione del traffico non motorizzato. I ciclisti in futuro potranno utilizzare la vecchia strada sul fondovalle. Inoltre, secondo la FR, il progetto aumenterà la protezione contro i pericoli naturali e ridurrà l'attuale sfruttamento dello spazio acquatico. «Il traffico ferroviario guadagnerà più di due minuti di tempo di percorrenza», continua la FR.

Lavori di costruzione fino al 2037

Secondo la nota, i lavori dovrebbero iniziare nel 2028. Il tunnel di Fideris dovrebbe essere messo in funzione nel 2034, prima che la strada nazionale e quella cantonale vengano ricostruite tra il 2035 e il 2037.

Il costo totale di 467,5 milioni di franchi è suddiviso in 169 milioni per l'infrastruttura stradale e 298,5 milioni per quella ferroviaria. Secondo il portavoce della FR, Simon Rageth, la Confederazione si farà carico del 100% dei costi ferroviari e del 92% dei costi stradali. I restanti 8% saranno finanziati dal Canton Grigioni.