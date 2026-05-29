A circa due mesi dall'apertura del locale per il consumo controllato di droga, la situazione nello Stadtpark a Coira migliora. Di notte però, quando lo sportello è chiuso, i tossicodipendenti continuano a radunarsi nel parco cittadino. Keystone

All'incirca due mesi fa è stato aperto il locale per il consumo controllato di stupefacenti nella città di Coira. Durante il giorno la polizia comunale ha constatato un miglioramento della situazione nello Stadtgarten, il parco dove si ritrovano i tossicodipendenti.

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«Notiamo che il numero di persone che si radunano è diminuito e che la dinamica di permanenza è meno intensa di quanto non fosse prima dell'apertura dello sportello per il consumo», ha dichiarato il comandante della polizia comunale, Andrea Deflorin, a Keystone-ATS.

Anche le reazioni della popolazione sono state in parte più positive. Il locale per il consumo continua ad essere ben frequentato.

Ma al di fuori degli orari di apertura del centro di consulenza e di contatto e del locale per il consumo, molti tossicodipendenti continuano a stazionare in spazi pubblici, in particolare nel parco cittadino.

«Soprattutto nelle serate calde la scena aperta della droga è ancora chiaramente visibile».

Misure di allontanamento in singoli casi

Le forze dell'ordine cittadine rimarranno quindi presente e condurranno controlli «adeguati alla situazione». «Interveniamo in modo deciso contro le infrazioni», ha spiegato Deflorin.

In singoli casi si ricorrerà a misure di allontanamento o simili. Le forze dell'ordine vogliono però agire in modo proporzionato.

Il municipale Patrik Degiacomi (PS), ha le idee chiare su come migliorare ulteriormente la situazione: «Servono migliori offerte abitative per i senzatetto, un drug-checking e, a lungo termine, la possibilità di somministrare cocaina in modo controllato a persone fortemente dipendenti, come già avviene a Ginevra».

Il drug-checking è un'analisi chimica delle sostanze illecite, che aiuta a determinare i loro componenti con lo scopo di evitare overdose e danni alla salute. A questo proposito, a inizio aprile, la deputata socialista Xenia Bischof ha posto delle domande al Governo retico.

Il Consigliere di Stato Marcus Caduff (Centro) ha spiegato che l'associazione Überlebenshilfe Graubünden, che gestisce anche lo spazio di consumo, sta attualmente conducendo delle formazioni in merito.

Rendere lo Stadtgarten più attrattivo

Dato che la situazione nel parco e nelle sue immediate vicinanze è migliorata, la città di Coira vuole rendere il parco più accessibile. Ieri la città ha annunciato che dal 10 giugno nello Stadtgarten si troverà un servizio di ristorazione.

In caso di bel tempo sarà aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 19.00. L'obiettivo è quello di «rendere il parco un luogo di ritrovo attrattivo, sicuro e vivace».

Negli ultimi anni, il parco è stato usato prevalentemente dai tossicodipendenti.