Il comprensorio sciistico sull'Heinzenberg intende rendere più efficiente il proprio impianto di innevamento artificiale. (immagine simbolica)
Keystone
Il Governo grigionese ha approvato le revisioni parziali delle pianificazioni locali dei Comuni di Flerden, Urmein e Tschappina. Con questo passo vengono in paticolare poste le basi per continuare l'attività sciistica nel comprensorio sciistico di Tschappina-Lüsch-Urmein.
L'obiettivo della revisione parziale è garantire un innevamento artificiale più efficiente nel comprensorio sciistico che si estende dai 1'500 ai quasi 2'200 metri di quota.
La modifica della pianificazione totale si è resa necessaria in quanto si prevede di potenziare gli impianti di innevamento esistenti e di adeguare le aree destinate all'innevamento.
In un comunicato odierno, il Governo grigionese sottolinea che il comprensorio sciistico sull'Heinzenberg riveste grande importanza per la regione e per il turismo invernale.
«Con il progressivo riscaldamento climatico, il comprensorio sciistico è confrontato con nevicate sempre meno abbondanti e la finestra temporale per l'innevamento tecnico si accorcia».
Per il funzionamento futuro le piste principali dovranno essere innevate in modo più efficiente.