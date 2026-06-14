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Elezioni comunali St. Moritz va al ballottaggio per il posto di sindaco

SDA

14.6.2026 - 13:49

St. Moritz dovrà aspettare il 19 luglio per sapere chi sarà il prossimo sindaco o la prossima sindaca.
St. Moritz dovrà aspettare il 19 luglio per sapere chi sarà il prossimo sindaco o la prossima sindaca.
Keystone

A St. Moritz era oggi in programma l'elezione del nuovo sindaco. In corsa c'erano tre candidati. Nessuno di loro ha però ottenuto la maggioranza assoluto al primo turno. Si dovrà quindi andare al ballottaggio.

Keystone-SDA

14.06.2026, 13:49

14.06.2026, 13:54

Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti è l'indipendente Adriano Iseppi, con 643, quando la maggioranza assoluta era fissata a 702.

Secondo quanto dichiarato a Keystone-ATS, l'indipendente si è candidato perché dopo 13 anni trascorsi in Alta Engadina ha sentito il desiderio di impegnarsi ancora di più per St. Moritz.

Al secondo posto si è posizionata Isabel Wenger, esponente del gruppo politicamente trasversale Next Generation, con 441 voti.

Di origini bernesi, Wenger vive a St. Moritz dal 2014 e siede nel legislativo dal 2022.

Nel 2025 l'economista e consulente aziendale indipendente ha presieduto il Consiglio comunale e dallo scorso marzo svolge funzioni dirigenziali in seno all'organizzazione sanitaria regionale Sanadura.

Il terzo candidato, Sebastian Bahner, 46 anni, ha ottenuto 320 voti e si è classificato al terzo posto.

Il secondo turno di votazioni è previsto il 19 luglio.

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