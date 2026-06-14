Elezioni cantonali Svolta a destra nel Gran Consiglio grigionese, l'UDC conquista 35 seggi

L'UDC è la gran vincitrice delle elezioni del Gran Consiglio grigionese. Dagli attuali 25 seggi passa a 35. Centro, PLR e PS perdono seggi. Verdi liberali rimangono stabili e i Verdi entrano con un proprio gruppo in Parlamento.