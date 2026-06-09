Fra le priorità dei sette cantoni della Svizzera orientale vi è quella di eliminare il traffico dalle strade nazionali. (immagine simbolica) Keystone

I sette cantoni della Svizzera orientale hanno incontrato a Berna, a margine della sessione estiva delle Camere, la consigliera federale Karin Keller-Sutter, a capo del Dipartimento federale delle finanze, per presentare le loro principali richieste. Fra le priorità della Conferenza dei governi della Svizzera orientale (ORK) ci sono i trasporti, le PFAS e il fisco.

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Tra i temi discussi, indica in una nota odierna l'ORK, figurano il potenziamento delle infrastrutture di trasporto fino al 2045, la gestione delle sostanze chimiche PFAS e una prevista modifica delle regole fiscali relative al pilastro 3a per i residenti in Svizzera che lavorano in Liechtenstein.

I sette cantoni della Svizzera orientale chiedono di dare priorità all'eliminazione delle congestioni sulle strade nazionali e ad una pianificazione chiara dei collegamenti ferroviari futuri, in particolare dopo l'apertura della galleria di Brüttener (ZH) e l'introduzione del quarto binario a Zurigo Stadelhofen.