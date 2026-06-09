Politica I Cantoni della Svizzera orientale, tra cui i Grigioni, presentano le loro priorità a Karin Keller-Sutter: trasporti, PFAS e fisco

Fra le priorità dei sette cantoni della Svizzera orientale vi è quella di eliminare il traffico dalle strade nazionali. (immagine simbolica)

I sette cantoni della Svizzera orientale hanno incontrato a Berna, a margine della sessione estiva delle Camere, la consigliera federale Karin Keller-Sutter, a capo del Dipartimento federale delle finanze, per presentare le loro principali richieste. Fra le priorità della Conferenza dei governi della Svizzera orientale (ORK) ci sono i trasporti, le PFAS e il fisco.