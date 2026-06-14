L'UDC è attualmente in netto vantaggio con quasi il 33% di voti. L'attuale partito con la forza maggiore, ovvero il Centro, si posizionerebbe al secondo posto. Il PLR si aggiudicherebbe il bronzo. Il PS perderebbe dei seggi.

I Verdi liberali riuscirebbero di nuovo a confermare il proprio gruppo in Parlamento, il più piccolo con i suoi sette seggi attuali. Secondo i risultati aggiornati i Verdi liberali sarebbero ora davanti ai Verdi, che riuscirebbero pure loro a entrare in Parlamento con un proprio gruppo.

Primi nomi dal Grigioni italiano

Secondo la Cancelleria di Stato, fra le 17 e le 17.15 dovrebbe essere chiaro chi da agosto occuperà i 120 seggi del legislativo cantonale. Per i circondari uninominali, ovvero quelli con un solo seggio, è probabile che i nomi saranno chiari già prima.

Nel Grigioni italiano nel circondario di Brusio è stato eletto con 243 voti su 412 schede Davide Migliacci (UDC), futuro sindaco del Comune a sud della Valposchiavo. Il seggio della Calanca rimarrà in mano al Centro con l'attuale deputata Rosanna Spagnolatti, che ha fatto 288 voti su 471.

Anche per la Bregaglia il deputato è ora chiaro: si riconferma il liberale Maurizio Michael, in Gran Consiglio dal 2010. Michael ha raggiunto 226 voti su 643 schede elettorali.

In Valposchiavo è probabile che il primo dei due seggi del circondario di Poschiavo verrà occupato dall'attuale granconsigliera UDC, Gabriela Menghini-Inauen, che ha totalizzato 734 voti su un totale di 1'490 schede.

A Mesocco uno dei due seggi con tutta probabilità andrà in mano al candidato liberale e sindaco, Mattia Ciocco, con 905 voti su 1'017 schede elettorali consegnate.