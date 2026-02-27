Nella riunione odierna del Governo grigionese, l'Esecutivo cantonale ha deciso la ripartizione dei Dipartimenti. La neoeletta Valérie Favre Accola assumerà il Dipartimento dell'educazione, cultura e ambiente. Gli altri quattro Consiglieri di Stato rimarranno ai loro dipartimenti.

La futura Consigliera di Stato democentrista prenderà il posto dell'attuale capodipartimento Jon Domenic Parolini (Centro) il primo gennaio 2027. Parolini si ritirerà dopo 12 anni in Governo a causa dei limiti di mandato.

Favre Accola è attualmente vicesindaca di Davos e a capo del Dipartimento per le costruzioni, l'ambiente e l'energia. Alcuni temi sono quindi per lei già familiari. Inoltre, la futura Consigliera di Stato ha fatto parte della Commissione per la formazione e la cultura del Gran Consiglio dal 2018 al 2024. Per due anni, dal 2022 al 2024, l'ha presieduta.

È la prima volta che un'esponente dell'UDC prenderà le redini del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. Dal 1987, da quando il Dipartimento raggruppa i seguenti settori, è stato in mano di Joachim Caluori (PPD), Claudio Lardi (PS), Martin Jäger (PS) e Jon Domenic Parolini (Centro).

Nessun cambiamento per gli altri Dipartimenti

Gli altri quattro membri del Governo rieletti manterranno i loro Dipartimenti anche per la prossima legislatura. Peter Peyer (PS) rimarrà a capo del Dipartimento giustizia, sicurezza e sanità. Martin Bühler (PLR) continuerà ad occuparsi di finanze e Comuni. Marcus Caduff (Centro) guiderà anche in futuro il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità. La sua collega di partito, Carmelia Maissen, sarà responsabile del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.