Lo indicano oggi gli organizzatori in un comunicato. Alla sfilata hanno partecipato circa 1'000 persone, in rappresentanza di vari gruppi. Numerosi gli esponenti politici, tra cui il consigliere federale Martin Pfister e i presidenti dei due rami del Parlamento Pierre-André Page e Stefan Engler (Centro/GR). All'evento hanno preso parte anche i membri del Governo grigionese e del Municipio di Coira. La Festa proseguirà fino al 5 luglio. Sono attesi circa 36'000 tiratori e 100'000 visitatori.