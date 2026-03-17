Grande rabbia contro Baume-Schneider per l'aumento della franchigia di cassa malati

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider è stata criticata per un progetto di legge (foto d'archivio). Keystone

I costi della sanità continuano ad aumentare. Adesso il Consiglio federale vuole intervenire anche sulla franchigia della cassa malati, aumentandola a 400 franchi. L'obiettivo è quello di introdurre una maggiore responsabilità personale nel sistema. Ma c'è una forte resistenza.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Il Consiglio federale vuole aumentare la franchigia minima della cassa malati da 300 a 400 franchi e adeguarla automaticamente ai costi della sanità in futuro.

L'annuncio ha suscitato grande indignazione: molti cittadini vedono in questo provvedimento un ulteriore onere per i malati e i lavoratori a basso reddito.

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (PS) deve difendere la riforma, anche se il suo partito l'ha criticata aspramente e sta valutando la possibilità di indire un referendum.

La proposta era stata originariamente avanzata dalla consigliera agli Stati dell'UDC Esther Friedli. Il pubblico e le associazioni hanno tempo fino a giugno per commentarla. Mostra di più

La scorsa settimana il Consiglio federale ha rivelato di voler aumentare la franchigia minima per la cassa malati obbligatoria da 300 a 400 franchi. La prevista modifica della legge sull'assicurazione sanitaria è stata posta in consultazione venerdì.

Inoltre potrebbe essere introdotto un nuovo meccanismo che in futuro collegherà automaticamente la franchigia all'andamento dei costi sanitari. I bambini continueranno a essere esenti.

La notizia ha immediatamente scatenato forti reazioni da parte dei lettori di blue News. Molti vedono la mossa come un ingiusto onere aggiuntivo, soprattutto per coloro che stanno già lottando con l'aumento dei costi della vita.

Nel mirino c'è proprio Baume-Schneider

Un utente ha scritto che ai malati e ai dipendenti a basso salario sarebbe stato «chiesto di pagare un extra». Anche la sfiducia nei confronti della politica è molto diffusa: un lettore ha annunciato che in futuro «andrà dal medico per ogni piccola cosa per protestare contro il sistema».

Nei commenti si nota una certa tendenza: a essere duramente criticate è la stessa consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (PS), che ha presentato il progetto di legge.

«Una persona di sinistra da manuale», ha commentato un lettore. Un altro ha inveito: «Come socialista, Baume-Schneider non sa fare altro che colpire la gente al portafoglio».

Il suo stesso partito si opporrà con un referendum

Uno sguardo dietro le quinte mostra che la capa del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha probabilmente dovuto difendere l'aumento contro le sue stesse convinzioni.

In quanto socialista è probabile che sia scettica sull'idea. In ogni caso, i suoi colleghi di partito hanno definito il piano del Governo «inaccettabile» e hanno messo in guardia da un «aumento incredibile» che colpirebbe soprattutto gli anziani, i malati cronici e le persone a basso reddito.

La consigliera nazionale sangallese Barbara Gysi (PS) ha già minacciato: «Ci opporremo». Ha dichiarato a blue News che una franchigia minima più alta sarebbe un «progetto antisociale» che colpirebbe in particolare gli anziani, i malati cronici e i poveri, oltre a gravare maggiormente sui bilanci familiari.

La «Neue Zürcher Zeitung» ipotizza quindi che i partiti di sinistra e i sindacati potrebbero preparare un referendum contro la riforma.

In tal caso, la giurassiana, in qualità di consigliera federale, dovrebbe schierarsi contro il suo stesso partito, come previsto dal principio di collegialità.

Questo principio stabilisce che i membri dell'Esecutivo devono rappresentare all'esterno la posizione dell'intero Consiglio federale, anche se sono in disaccordo al suo interno.

Un progetto in realtà dalla «firma borghese»

Non è possibile confermare ufficialmente la posizione personale di Baume-Schneider. Le sue risposte alle domande di Smartvote non sono attualmente più disponibili a causa di adeguamenti tecnici della piattaforma.

Ma persone a lei vicine hanno chiarito a blue News che il progetto di legge «porta una firma borghese».

Il fatto è che la maggioranza del Consiglio federale ha votato a favore dell'emendamento, ma l'idea non è nata in seno al Governo, ma in Parlamento.

La proposta è stata avanzata dalla deputata sangallese dell'UDC Esther Friedli. La sua mozione intitolata «Adeguare la franchigia ordinaria alla situazione reale» è stata approvata nel 2025.

Friedli ha chiesto di adeguare la franchigia all'aumento dei costi sanitari e di introdurre un sistema automatico.

Al Consiglio degli Stati ha dichiarato: «Sono consapevole che soprattutto le persone anziane o affette da malattie croniche scelgono una franchigia più bassa. Sono dipendenti da una buona assistenza sanitaria. Ogni aumento della franchigia colpisce queste persone. Ma con l'assicurazione sanitaria obbligatoria, abbiamo un alto livello di solidarietà tra assicurati giovani e anziani e tra assicurati sani e malati».

Nel dibattito parlamentare, i rappresentanti di UDC, PLR e Il Centro hanno appoggiato la riforma. I Verdi Liberali erano divisi. L'opposizione è venuta dal PS e dai Verdi, ma anche occasionalmente dalle file dell'UDC e del Centro.

La palla passa anche a i cittadini

Con l'annuncio la franchigia non è ancora stata aumentata. Il Consiglio federale ha presentato solo un progetto di legge. La palla passa ora ai partiti, alle organizzazioni e ai cittadini che hanno tempo fino al 22 giugno 2026 per presentare le loro osservazioni.

Il Governo mette a disposizione dei moduli di risposta a tale scopo e chiunque voglia partecipare può consultare il rapporto esplicativo e la bozza online.