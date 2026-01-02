Il mondo dello sport si stringe a Crans-Montana, diversi giocatori di una squadra giovanile vodese ancora dispersi

Immagine d'archivio KEYSTONE

Grande solidarietà dal mondo dello sport per il devastante incendio di Crans-Montana. Altre reazioni si aggiungono al rinvio dei Premi Sportivi Svizzeri previsti per domenica.

Una squadra di calcio è stata direttamente colpita dalla tragedia.

A Lutry, una cittadina del Canton Vaud, c'è dolore e incertezza, come riporta il «Blick». Diversi giovani giocatori erano ancora dispersi venerdì mattina presto. La squadra giovanile era in gita nella località vallesana.

Secondo il giornale, diversi membri della squadra junior B di età compresa tra i 16 e i 18 anni si trovavano all'interno del bar. «Il nostro club e il nostro villaggio sono profondamente colpiti da questa tragedia», ha dichiarato un rappresentante del club sportivo.

Secondo il sito web della Federazione Italiana Golf, Emanuele Galeppini, un atleta junior di 16 anni, è tra le vittime.

Il CIO, con sede a Losanna, ha esposto le sue bandiere a mezz'asta. «Desideriamo esprimere la nostra solidarietà al Paese che ci ospita e condividere la grande tristezza provata dal popolo svizzero dopo aver appreso questa terribile notizia», ha annunciato il Presidente del CIO Kirsty Coventry in un comunicato.

«In segno di rispetto, la bandiera olimpica sarà esposta a mezz'asta al Museo Olimpico e alla Casa Olimpica».

Didier Défago, direttore generale dei Campionati mondiali di sci 2027 a Crans-Montana, non ha potuto e voluto commentare a Keystone-SDA il giorno di Capodanno l'impatto che la tragedia avrebbe avuto sulle gare di Coppa del Mondo di fine gennaio/inizio febbraio.

Il campione olimpico di discesa libera e Swiss-Ski hanno sottolineato in un comunicato di giovedì che «i nostri pensieri sono con le vittime, i feriti, le loro famiglie e i loro amici. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle persone decedute».

Crans-Montana e Swiss-Ski sono partner e amici da decenni, come sottolinea l'associazione. «I nostri pensieri sono quindi rivolti a tutte le persone che vivono a Crans-Montana e che si sentono legate alla stazione e alle gare di sci. In questi momenti difficili, siamo uniti nel dolore, ma anche nella speranza per il recupero dei numerosi feriti».