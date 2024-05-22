Immagine simbolica.
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Sul Mendrisiotto mercoledì si è abbattuta una forte grandinata, anche se i chicchi erano di dimensioni contenute. Lo riporta la RSI. MeteoSvizzera aveva diramato un'allerta di grado 4 per il maltempo.
La zona più colpita è stata quella di Chiasso. Secondo la centrale dei pompieri del Mendrisiotto, la situazione è sotto controllo. Le richieste di intervento non sono state molte.
La situazione sulle strade è risultata più critica: ViaSuisse riferisce che sull'A2 tra Lugano-Sud e Mendrisio, in entrambe le direzioni, ci sono stati allagamenti dovuti alle forti piogge.
Il maltempo e il traffico dei pendolari hanno creato code su più tratti in quella zona.
MeteoSvizzera aveva diramato un allarme di livello 4, soprattutto per il Luganese, mettendo in guardia da fulmini, danni da grandine, piene improvvise e frane, oltre che dalla possibile caduta di rami alberi sradicati. Si consiglia di evitare le zone a rischio.
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