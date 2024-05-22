Sul Mendrisiotto mercoledì si è abbattuta una forte grandinata, anche se i chicchi erano di dimensioni contenute. Lo riporta la RSI. MeteoSvizzera aveva diramato un'allerta di grado 4 per il maltempo.

Maltempo Grandine e strade allagate per la pioggia nel Mendrisiotto

La zona più colpita è stata quella di Chiasso. Secondo la centrale dei pompieri del Mendrisiotto, la situazione è sotto controllo. Le richieste di intervento non sono state molte.

La situazione sulle strade è risultata più critica: ViaSuisse riferisce che sull'A2 tra Lugano-Sud e Mendrisio, in entrambe le direzioni, ci sono stati allagamenti dovuti alle forti piogge.

Il maltempo e il traffico dei pendolari hanno creato code su più tratti in quella zona.

Allerta di grado 4

MeteoSvizzera aveva diramato un allarme di livello 4, soprattutto per il Luganese, mettendo in guardia da fulmini, danni da grandine, piene improvvise e frane, oltre che dalla possibile caduta di rami alberi sradicati. Si consiglia di evitare le zone a rischio.

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