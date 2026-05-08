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La consigliera nazionale ticinese Greta Gysin è l'unica candidata alla presidenza del gruppo parlamentare dei Verdi

SDA

8.5.2026 - 13:05

La consigliera nazionale ecologista Greta Gysin.
La consigliera nazionale ecologista Greta Gysin.
Keystone

La consigliera nazionale ticinese Greta Gysin è in procinto di diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per succedere alla bernese Aline Trede, è stata l'unica ad annunciarsi.

Keystone-SDA

08.05.2026, 13:05

08.05.2026, 13:13

Il termine era fissato a mezzanotte di venerdì, hanno ricordato i Verdi in un comunicato. In assenza di altre candidature, l'elezione della ticinese di 42 anni il 22 maggio dovrebbe essere una semplice formalità.

Aline Trede lascia il suo incarico dopo essere stata eletta al Governo cantonale bernese lo scorso marzo.

Qualora Greta Gysin assumesse la funzione di capogruppo, le due cariche di presidenti all'interno dei Verdi sarebbero occupate da donne latine. La ginevrina Lisa Mazzone è infatti la presidente del partito a livello nazionale.

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