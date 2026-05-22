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Camere federali Greta Gysin nuova presidente del gruppo dei Verdi

SDA

22.5.2026 - 13:49

La nuova presidente del gruppo dei Verdi alle camere federali, Greta Gysin.
La nuova presidente del gruppo dei Verdi alle camere federali, Greta Gysin.
Keystone

Senza sorprese, essendo l'unica candidata, la consigliera nazionale ticinese Greta Gysin, 42 anni, è stata eletta oggi presidente del gruppo parlamentare dei Verdi.

Keystone-SDA

22.05.2026, 13:49

22.05.2026, 13:51

La neopresidente degli ecologisti sotto «il cupolone», madre di tre figli, sostituisce la bernese Aline Trede, eletta lo scorso marzo nell'esecutivo del suo Cantone.

Greta Gysin, originaria di Oltingen (BL), ma cresciuta e tuttora residente a Rovio (TI), può vantare una lunga carriera politica incominciata nel legislativo del suo comune. Nel 2009 ha fondato i Giovani Verdi del canton Ticino e ha fatto parte del Gran Consiglio ticinese dal 2007 al 2015.

Oltre all'attività politica a Berna, Gysin è anche presidente del sindacato dei servizi pubblici Transfair.

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