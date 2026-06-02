Dal canton Grigioni sono state effettuate 21 consulenze nel giro di un mese. «I dati mostrano il bisogno di quest'offerta», ha sottolineato martedì mattina il consigliere di Stato, Marcus Caduff. La metà delle chiamate ha compreso casi di stalking, violenza domestica e al di fuori dell'ambiente domestico. Dato significativo, tre quarti delle chiamate sono fuori dall'orario di lavoro, quando sono gestite in collaborazione con altri cantoni. A livello nazionale le chiamate sono un centinaio al giorno.