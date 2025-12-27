Nei pressi di Coira«C'è un maiale in autostrada»: un suino scappa dal rimorchio e blocca la A13
SDA
27.12.2025 - 15:39
Un maiale ha bloccato sabato l'autostrada nei pressi di Coira. L'animale è scappato da un rimorchio mentre il veicolo su cui veniva trasportato percorreva la A13, ha comunicato la polizia cantonale.
«C'è un maiale sull'autostrada a Coira», è stato annunciato alle forze dell'ordine poco prima delle 10:00, si legge su un post della polizia su Facebook.
Alla fine il maiale, con un po' di reticenza, è stato catturato. Per l'operazione di recupero l'autostrada è rimasta chiusa circa 20 minuti. Il suino non ha subito conseguenze ed è stato nuovamente caricato sul rimorchio che lo trasportava.