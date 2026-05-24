L’uomo, che circolava da Muestair verso Zernez, a causa di un errore di guida è finito all’estremità destra della carreggiata mentre affrontava una curva verso sinistra. Ha urtato un terrapieno ed è stato sbalzato dal suo motoveicolo. Il mezzo è finito nel letto di un torrente, mentre il giovane è stato soccorso dalla REGA ed elitrasportato all’ospedale di Zuoz.