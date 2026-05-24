Il luogo dell'incidente
polizia grigioni
Un motociclista francese di 25 anni ha riportato gravi ferite in un incidente stradale poco dopo mezzogiorno di domenica nella zona di Ova Spin, sulla strada del Passo del Forno.
L’uomo, che circolava da Muestair verso Zernez, a causa di un errore di guida è finito all’estremità destra della carreggiata mentre affrontava una curva verso sinistra. Ha urtato un terrapieno ed è stato sbalzato dal suo motoveicolo. Il mezzo è finito nel letto di un torrente, mentre il giovane è stato soccorso dalla REGA ed elitrasportato all’ospedale di Zuoz.