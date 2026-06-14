La candidata democentrista
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UDC con ogni probabilità tornerà nel Governo cantonale rubando il terzo seggio al Centro.
Nei Grigioni l’ Dopo lo scrutinio di 71 Comuni su 100 Valérie Favre Accola è la quarta candidata più votata, dopo Martin Buhler (PLR), Marcus Caduff (Centro) e Carmelia Maissen (Centro). Supera anche Peter Peyer che in questo momento è quinto. Si va verso un Governo composto da 4 partiti, 3 uomini e 2 donne. I risultati definitivi sono attesi per le 14.30 (Governo) e 17.30 (Gran Consiglio).Per i 5 mandati del Governo, ricordiamo, la competizione è fra 9 candidati. Per i 120 seggi del Gran Consiglio le personalità scese in campo sono ben 522.