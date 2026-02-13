La Svizzera resta in allerta a causa della siccità. In tutti i Cantoni sono attualmente in vigore divieti o restrizioni sull’accensione di fuochi. In molte località, anche i festeggiamenti del 1° agosto si svolgeranno senza fuochi d’artificio privati. Ecco la situazione.

Quest'anno i fuochi d'artificio del 1° agosto saranno decisamente meno spettacolari rispetto agli anni precedenti.

Attenzione alle multe salate Grigliate, fuochi d’artificio e falò: che cosa si può ancora fare il 1° agosto in Svizzera?

Hai fretta? blue News riassume per te La siccità mantiene elevato il rischio di incendi in tutta la Svizzera, dove tutti i Cantoni hanno introdotto divieti o restrizioni sull’accensione di fuochi all’aperto.

In molte regioni sono vietati barbecue a carbonella, falò e fuochi d’artificio privati, mentre quelli a gas o elettrici restano talvolta consentiti.

Chi viola le disposizioni rischia multe da 100 a diverse migliaia di franchi e, in caso di incendio, anche il risarcimento dei danni e un procedimento penale. Riepilogo creato con

Divieto di accendere fuochi

Nonostante le piogge cadute a livello regionale negli ultimi giorni, in molte zone della Svizzera il pericolo di incendi boschivi resta elevato. Al momento in tutti i 26 cantoni sono in vigore limitazioni all’accensione di fuochi all’aperto.

A seconda del cantone, le misure vanno dal divieto assoluto di accendere fuochi al divieto limitato ai boschi e alle aree immediatamente circostanti.

Le disposizioni più severe riguardano la Svizzera romanda, quella italiana e alcune zone della Svizzera orientale. In questi territori, le autorità hanno in parte introdotto un divieto generale valido per tutti gli spazi esterni.

Non sono quindi vietati soltanto i fuochi all’aperto, ma anche l’uso di barbecue a carbonella, compresi quelli installati nelle aree attrezzate. È inoltre proibito gettare a terra sigarette accese o fiammiferi ancora ardenti.

In molte altre regioni, il divieto è invece limitato ai boschi e alle zone ai loro margini.

Fa eccezione il Canton Grigioni, dove le restrizioni non si applicano all’intero territorio cantonale, ma soltanto ad alcune aree.

Grigliate

Dove è in vigore un divieto di accendere fuochi, di norma non è consentito utilizzare nemmeno barbecue usa e getta o a carbonella. A causa della persistente siccità, infatti, può bastare una sola scintilla o un residuo di brace per provocare un incendio.

Particolarmente problematici sono le griglie usa e getta, che possono trasmettere il calore direttamente al terreno e mettere così a rischio la vegetazione secca.

Al momento in molti luoghi i barbecue usa e getta sono vietati. Keystone

Chi non vuole rinunciare a grigliare deve ricorrere ad alternative. I grill a gas o elettrici restano spesso autorizzati, perché possono essere accesi e spenti in modo controllato e non lasciano residui incandescenti.

In alcuni casi è ancora possibile grigliare anche su balconi o terrazze private, a condizione che la griglia sia collocato su una superficie ignifuga e che non siano in vigore disposizioni locali più restrittive.

Fuochi d'artificio

Dove è già in vigore un divieto di accendere fuochi, è generalmente proibito anche utilizzare fuochi d’artificio. In vista della Festa nazionale del 1° agosto, numerosi Cantoni hanno inoltre inasprito le misure, introducendo un divieto esplicito per i fuochi d’artificio privati.

Alcuni cantoni hanno adottato provvedimenti supplementari. In Vallese, per esempio, è stato vietato anche il commercio di articoli pirotecnici su tutto il territorio cantonale.

Sono però previste delle eccezioni, disposte dalle autorità cantonali, per i grandi spettacoli pirotecnici già autorizzati. Dovrebbero quindi svolgersi, per esempio, i due principali spettacoli sul lago di Thun.

Anche in altri cantoni, tra cui Turgovia e San Gallo, così come a Basilea Città e Basilea Campagna, delle grandi manifestazioni con fuochi d’artificio sono confermate.

Da non perdere anche nel 2026, i fuochi d’artificio in occasione della Festa nazionale sul Lago di Thun. Keystone

Altri Cantoni hanno invece deciso di non concedere alcuna deroga. Nel Canton Sciaffusa, per esempio, quest’anno è stato annullato il noto spettacolo pirotecnico alle cascate del Reno, «Fire on the Rocks».

Le sanzioni previste

Chi accende petardi o utilizza un grill nonostante un divieto rischia una multa. L’importo varia da cantone a cantone e può andare da 100 franchi fino a diverse migliaia di franchi.

Se il comportamento provoca un incendio boschivo o un incendio di sterpaglie, la persona responsabile può essere chiamata a rispondere dei danni causati e dei costi sostenuti dai servizi di soccorso. Di norma, in questi casi viene inoltre avviato un procedimento penale.