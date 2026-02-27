In un grosso incendio scoppiato ieri sera in una fattoria a Ruppoldsried, nel Canton Berna, diversi animali sono morti e due persone hanno riportato ferite. Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale bernese.

La fattoria e l'attiguo fienile sono stati completamente distrutti dall'incendio.

La fattoria e l'attiguo fienile sono andati completamente distrutti dalle fiamme, provocando ingenti danni materiali.

L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri. Quando le squadre dei pompieri dei comuni limitrofi e della città di Berna sono giunti sul posto, gli edifici erano già interamente avvolti dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio, ma l'edificio è stato completamente distrutto e per cinque mucche e diversi maiali non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Le autorità hanno organizzato un alloggio alternativo per i proprietari della fattoria, due dei quali hanno riportato lievi ferite.

Oltre ai soccorritori, sul posto è intervenuto anche il Care Team del Canton Berna.

La polizia cantonale e il Ministero pubblico regionale del Giura bernese e del Seeland hanno avviato un'indagine per accertare le cause dell'incendio e l'entità dei danni.