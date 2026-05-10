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Armamenti Il Gruppo per una Svizzera senza esercito non sosterrà l'iniziativa contro l'acquisto degli F-35

SDA

10.5.2026 - 19:46

Il Gruppo per un Svizzera senza esercito non sosterrà l'iniziativa popolare contro l'acquisto degli F-35 americani.
Il Gruppo per un Svizzera senza esercito non sosterrà l'iniziativa popolare contro l'acquisto degli F-35 americani.
Keystone

Il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSse) non sosterrà l’iniziativa popolare lanciata di recente contro l’acquisto dei caccia americani F-35.

Keystone-SDA

10.05.2026, 19:46

10.05.2026, 19:58

Durante l’assemblea generale tenutasi oggi a Soletta, i circa cento partecipanti hanno respinto una mozione che prevedeva invece l’adesione a tale proposta di modifica costituzionale.

La maggioranza dei presenti crede che un sostegno a questa iniziativa sia controproducente, stando a una nota odierna dell'associazione.

Approvata invece una risoluzione in cui si chiede al comitato direttivo del GSse se e in che modo le regole democratiche possano essere adeguate in modo tale che, in futuro, sia possibile lanciare un referendum contro acquisti di armamenti di grande entità.

A tal fine, entro l'anno in corso si dovrebbe cercare il dialogo con le principali organizzazioni partner. Se ne derivasse un progetto di iniziativa, si dovrebbe convocare un'assemblea plenaria straordinaria del GSse.

Alla fine di aprile, un'associazione denominata «No agli F-35» ha annunciato l'avvio della raccolta di firme per un'iniziativa popolare volta a bloccare l'acquisto degli aerei da combattimento F-35. L'associazione ha tempo fino alla fine di ottobre 2027 per presentare le firme necessarie alla Cancelleria federale.

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